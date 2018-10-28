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مدير برشلونة: توقعنا مباراة معقدة

28 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 36 زيارة

أثنى غيليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، على لاعبي البلوغرانا، بعد الفوز الكبير أمام ريال مدريد، بنتيجة (5-1)، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو.

وقال اَمور، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “كنا نتوقع مباراة معقدة.. الفوز بثلاث مباريات على التوالي يمنحنا الكثير من الثقة، نحن متحدون كفريق”.

وأضاف: “سواريز سجل ثلاثة أهداف، وكان رائعًا في المباراة، مع الكثير من القتال”.

وتمكن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، من إحراز ثلاثية، بينما تكفل فيليب كوتينيو وأرتورو فيدال بالهدفين الآخرين، فيما سجل مارسيلو هدف ريال مدريد الوحيد.

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