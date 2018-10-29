إدارة نيس تواصل “السوسبانس” حول إصابة عطال

ما زالت إدارة نادي نيس الفرنسي الذي يلعب له الظهير الأيمن الجزائري يوسف عطال لم يعلن بعد على موقعه الرسمي مدى خطورة لاعب نادي بارادو السابق، التي تلقاها مؤخرا على مستوى العضلة المقربة، وهو الأمر الذي خلف وراءه “سوسبانس” كبير سواء بالنسبة لأنصار النادي الفرنسي وحتى لأعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري الذين يريدون الوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها مدافع الخضر.

الإصابة على مستوى العضلة المقربة تستلزم فترة راحة طويلة

هذا وما زاد من حالة التوتر التي يعيشها الناخب الوطني وحتى الجماهير الجزائرية في قضية المدافع الأيمن عطال، هو أن الإصابة التي يعاني منها على مستوى العضلة، ما يعني أنها إن تأكدت فعلا خطورتها فاللاعب مرغم على الخضوع لفترة راحة طويلة لا تقل مدتها عن شهر كامل، وهي الفترة التي سيكون فيها عطال بعيدا ليس فقط عن أجواء المنافسة، وإنما حتى عن التدريبات الجماعية مع زملائه الذين لن يندمج معهم قبل إجراء عملية التأهيل.

اقتراب موعد تربص الخضر لا يخدم مصلحة اللاعب

من دون أدنى شك، فإن الغموض الذي يكتنف قضية إصابة المدافع الجزائري يوسف عطال لن يخدم مصلحة اللاعب وحتى الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة أن موعد تجمع اللاعبين من أجل الدخول في تربص مغلق قبل التنقل إلى الطوغو تحسبا لمباراة الجولة الخامسة لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، قد اقترب، ما يعني أن بلماضي سيكون مطالبا بتحديد القائمة النهائية التي سيستدعيها لهذه المواجهة خلال الساعات القليلة القادمة، وهو ما يجعل حالة الترقب قائمة على مستوى إصابة عطال.

..وغياب فيغولي عن مباراة الطوغو سيزيد من متاعب بلماضي



في حال تأكد فعلا أن إصابة عطال على مستوى العضلة ستبعده لفترة طويلة عن أجواء المنافسة، فإن ذلك سينزل كالصاعقة على الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان قد خسر قبل أيام قليلة مهاجمه سفيان فيغولي الذي بدوره تعرض لإصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب وضيّع بصفة رسمية مباراة الطوغو القادمة، ليلتحق به زميله عطال، إذا تؤكد من خطورة إصابته، الذي يفضله مدرب الدحيل السابق عن زميله ماندي بسبب النزعة الهجومية التي يتمتع بها لاعب نيس الفرنسي.

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