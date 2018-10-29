بالصور: لاعبو ليستر سيتي يودعون رئيسهم الراحل :

بكى الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل، خلال اصطفاف لاعبي ليستر سيتي، اليوم الاثنين، أمام ملعب “كينغ باور”، معقل الفريق، لتأبين مالك النادي الراحل، فيتشاي سريفادانابراباه، الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحيته.

وكان رجل الأعمال التايلاندي، يتمتع بشعبية جارفة في المدينة، حيث فاز الفريق في عهده، بلقب البريميرليغ للمرة الأولى في تاريخه، موسم 2015-2016.

ووضع اللاعبون الورود في مكان خاص، برفقة عائلة فيتشاي، التي تقدّمها نجله، إياواتا.



ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن لاعبي ليستر لم يتدرّبوا اليوم، وعرض النادي حصولهم على استشارة نفسيّة، نتيجة تأثّرهم بالحادث.

وخلال التجمّع، ظهر التأثر على لاعبين، تمتعوا بعلاقة وطيدة مع فيتشاي، مثل شمايكل وجيمي فاردي، إضافة إلى قائد الفريق، ويس مورغان.