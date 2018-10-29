بلفوضيل أصبح الهداف الإفريقي الأول للبوندسليغا :

كما كان متوقعا وبعد تسجيله لثنائية حصل الدولي الجزائري على إشادة كبيرة من الإعلام الألماني الذي اجمع على تصنيفه رجل اللقاء، ليس فقط بفضل هدفيه ولكن أيضا لمستواه البدني والفني الكبير طيلة التسعين دقيقة، وبفضل هذا المستوى وهذه الإشادة فإن بلفوضيل سيتمكن من دون شك من الحفاظ على مركزه الأساسي الذي سيخدمه ربما على البقاء ضمن مجموعة المنتخب الوطني للقاء المقبل، إلى ذلك كشفت تقارير يوم أمس أن بلفوضيل صار الهدف الإفريقي الأول للبوندسليغا على أمل التألق مستقبلا وتسجيل أهداف أخرى ولما لا الوصول إلى أعلى هرم ترتيب الهدافين، الذي لم يعد بعيدا ويحتله لاعب دورتموند باكو الكاسير بسبعة أهداف فقط .

ثمن تألقه وفوز فريقه والصحافة الألمانية تثني عليه

عبر الدولي الجزائري ولاعب هوفنهايم الألماني إسحاق بلفوضيل عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المحقق على شتوتغارت في الدوري الألماني، بلفوضيل وفي تصريح للموقع الرسمي لناديه قال:” أنا سعيد جدا للفوز المحقق، أعتقد أنها كانت المباراة المثالة لنا كلاعبين وأيضا لجماهير النادي، لقد كانت مباراة مهمة وثلاث نقاط سعينا لحصدها ضد خصم عنيد” وكان إسحاق قد سجل هدفين في فوز فريقه برباعية، كما أنه كان قريبا من تسجيل ثنائية أخرى، حيث اصطدم كرته بالقائم فيما سبقه زميله بمليمترات للكرة في الهدف الثاني للهوفنهايم .

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