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بن سبعيني يظهر بمستوى متوسط ويسقط في الليغ 1 :

29 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 41 زيارة

قدم نادي ران مستوى جد متواضع وذلك في لقائه عشية أمس الأحد ضد نادي ريمس برسم الجولة الـ 11 من الليغ 1، اللقاء عرف ظهورا جديدا لاعب الخض رامي بن سبعيني كأساسي، حيث لعب لاعب ليرس السابق تسعين دقيقة لم يقدم فيها الكثير خاصة من الشق الدفاعي عكس الهجومي، إذ ظهر كثيرا في النصف الأعلى للملعب بسبب تراجع الفريق الخصم، وعلى عكس زميله ومواطنه بن سبعيني اكتفى الجزائري الآخر مهدي زفان بالجلوس على دكة البدلاء وبتشجيع فريقه طيلة التسعين دقيقة .

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