بن طالب بمستوى كبير مع شالك :

تجاوز نادي شالك الخسارة الأخيرة في البوندسليغا أمام فيردير بريمن وعاد بتعادل جد مفيد من تنقله لمواجهة نادي لايبزيغ لحساب الجولة التاسعة بعد أن فرض عليه إنهاء اللقاء كما بدأ ودون أهداف، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري نبيل بن طالب في التشكيلة الأساسية وفي منصب متوسط ميدان متقدم وليس دفاعيا وهو المنصب الذي أبدع فيه لاعب الخضر الذي تمكن من تقديم مستوى كبير جدا وكان الأحسن من بين زملائه بعد أن نال علامة 7.8 وهي النقطة الأعلى في اللقاء ككل من موقع “هوسكورد” والتي نالها بعض لاعبي لايبزيغ، وهو ما يؤكد استفاقة الجزائري في الجولات الأخيرة مع النادي الملكي على أمل أن يستفيق أيضا مع المنتخب الوطني، الذي خيب معه في اللقاءات الأخيرة التي لعبها.

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