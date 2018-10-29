بن ناصر: ” مستوانا أمام اليوفي مشجع رغم الخسارة”

أكد لاعب إيمبولي والمنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر أنه جد راض عن المستوى الذي قدمه رفقة بقية زملائه في لقاء جوفنتوس سهرة السبت الماضي، ورغم الهزيمة إلا أن بن ناصر قال أن المستوى كان مشجعها جدا وسيسهم بشكل كبير في الرفع من معنويات اللاعبين، والدفع بهم لتقديم الأفضل في قادم الجولات، وانهزم رفقاء إسماعيل بهدفين مقابل هدف وحيد وهي نتيجة رأى الكثيرون أنها غير عادلة بفضل المستوى الكبير، الذي ظهر به نادي إيمبولي الصاعد حديثا للدرجة الأولى الإيطالية.

تلقى إشادة كبيرة وصحف كثيرة ساندته في ركلة الجزاء التي تسبب فيها

رغم الهزيمة إلا أن بن ناصر تلقى إشادة كبيرة بعد نهاية اللقاء وحتى صباح أمس من مختلف أطياف الإعلام المحلي، الصحافة الإيطالية قالت أن بن ناصر وزميله أفري أكوا أبانا عن مستوى كبير ووقفا الند للند ضد نجوم جوفنتوس وعلى رأسهم رونالدو، فحتى ركلة الجزاء التي تسبب فيها الجزائري كانت خيالية بحسب الغالبية، التي رأت أن تقنية الفار لم تقف أمام مسيري جوفنتوس الذين يتحكمون في لجنة الحكام وقراراتها .

مستواه أحسن بكثير من بن طالب ووجب منح الفرصة مع الخضر

المستوى الكبير الذي قدمه بن ناصر لفت أنظار الجميع في إيطاليا على أمل أن يلفت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأخير مصر على إشراك بن طالب في مركز الوسط الدفاعي على الجهة اليسرى، ورغم أن مستواه سيئ في غالبية اللقاءات إلا أنه لا يغيره، بلماضي بات مطالبا بمنح الفرصة لأسماء جديدة وبن ناصر واحد منها، حيث يقدم مستويات كبيرة في الدوري الإيطالي تحتم على الناخب الوطني إشراكه، ولما لا يكون ذلك في لقاء الطوغو المقبل في تصفيات الكان .