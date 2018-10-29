درفلو يلعب تسعين دقيقة ويعجز عن التهديف :

تمكن الدولي الجزائري في صنف الآمال أسامة درفلوا من المحافظة على مركزه الأساسي للقاء الثالث على التوالي، وذلك حين لاقى عشية أمس الأحد نادي فورتونا سيتارد ضمن الجولة الـعاشرة للدوري الهولندي، اللقاء عرف فوز رفقاء أسامة بهدفين لهدف رفع رصيدهم للنقطة 15 في المركز الـخامس، من جانب فيتاس لعب درفلوا تسعين دقيقة لكنه لم يكن موفقا في مواصلة التألق وتسجيل هدف جديد لرصيده، لكن رغم ذلك مستواه كان جيدا على العموم، حيث حاول كثيرا على المرمى، مستوى مثل هذا وخاصة جاهزيته قد تسمح لدرفلوا بالمحافظة على مركزه ضمن مجموعة المنتخب للقاء الطوغو المقبل، ولو أن الأمر سيكون صعبا بعودة كل من سليماني وسوداني وتألق بونجاح وبلفوضيل .

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