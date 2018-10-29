ريال مدريد يستقر على تعيين سولاري مؤقتا :

عاش لاعبو ريال مدريد، وقتًا عصيبًا في الساعات الماضية، عقب الخسارة المُذلة في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، أمس الأحد، بنتيجة (5-1).

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “يشعر اللاعبون بالإحباط من إدارة النادي لإقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني من منصبه، حيث دعموه حتى النهاية”.

وأضافت: “في غرفة خلع الملابس لا يريدون التعاقد مع أنطونيو كونتي، ولكن يتمنون عودة زين الدين زيدان، وهو أمر مستحيل بعدما رحل الفرنسي الصيف الماضي”.

واستدركت بالقول “ولكن رغم ذلك فإن أي شيء وارد في ريال مدريد”.

وتابعت: “فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعلم بالعلاقة القوية بين اللاعبين وزيدان، لكنه لا زال غاضبا بعدما رحل الفرنسي عقب الفوز بدوري الأبطال في الصيف”.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن المفاوضات بين إدارة الملكي وكونتي باءت بالفشل، ومن الممكن أن يتولى مدرب الكاستيا سولاري المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، على أن يتم التعاقد مع اسم كبير في الصيف.

وأفادت الصحيفة بأن بيريز يحب روبرتو مارتينيز، ولكن عقده مع منتخب بلجيكا يعطل الصفقة، مشيرة إلى أنه في “حال انتظر لنهاية الموسم يمكن التوقيع مع مدربين كبار، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو”.

وقرر زيدان الرحيل عن منصبه مع الميرنغي الصيف الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، وحتى الآن لم يتول تدريب أي فريق.