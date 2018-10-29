عبيد يعود لمستواه وحل مثالي في وسط الخضر :

استطاع الدولي الجزائري مهدي عبيد العودة إلى مستواه المعهود بعد أن تخلص من الإصابة، التي كان يعاني منها وساهم أول أمس في التعادل الذي عاد به فريقه من موناكو أمام صاحب الأرض والجمهور، بعد أن كان صاحب الهدف الثاني لفريقه ديجون الذي كان متفوقا وهو الهدف الثاني للاعب الخضر على التوالي والمعروف عنه قوة تسديداته وتقديمه للدعم الهجومي الكبير للاعبي الخط الأمامي، فعودة عبيد إلى مستواه أعادت الروح لنادي ديجون الذي استعاد نغمة النتائج الإيجابية.

بلماضي مطالب بمنحه الفرصة رفقة بن ناصر

بعد أن أصبح خط وسط ميدان الخضر الحلقة الأضعف في اللقاءات الأخيرة، وخاصة في مواجهتي البينين، فرغم تجريب بلماضي لتوليفة تايدر وبن طالب في لقاء الذهاب وتغيير تايدر بقديورة في لقاء العودة إلا أن هذا لم يعير شيئا والخضر أبانوا عن ضعف كبير في هذا الخط الذي يحتاج إلى توليفة جديدة وقد يكون الحل في الثنائي مهدي عبيد وإسماعيل بن ناصر القادرين على تعويضهما بسهولة، وهما في حاجة فقط إلى ثقة الناخب الوطني المطالب بمنحهما الفرصة قريبا ولما لا في لقاء الطوغو يوم الثامن عشر من الشهر الداخل.

بن طالب مخيب مع الخضر ووجب إبقاءه كبديل

بالنظر إلى المستوى الكبير الذي قدمه بن ناصر أمام اليوفي وجب على بلماضي منحه الفرصة مكان بن طالب المتألق في ناديه شالك والمخيب مع المنتخب الوطني، خاصة بن ناصر يلعب بالقدم اليسرى وأحسن بكثير من بن طالب في الصراعات الفردية ونقل الكرة بسرعة، فبن طالب يجب أن يجلس على دكة البدلاء في لقاء الطوغو ليستعيد روح اللعب مع الخضر الغائبة عنه منذ مدة طويلة جدا، وخاصة في اللقاءات التي تلعب خارج الجزائر نظرا لخوفه الكبير من الالتحامات الثنائية.

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