عنتر يحيى: ” نحن اللاعبين لا نعلم شيئا عن ما قاله الشيخ سعدان”

عاد القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى ليثير قضية التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان والتي قال فيها أن لقاء مصر في كان 2010 كان “مبيوع” عنتر يحيى كان قد غرد سهرة السبت مطالبا الناخب الوطني بتفاصيل أكثر، خاصة أنه شعر أن المقصود بكلامه هم اللاعبون، لكن وبعد ضغط كبير عاد عشية أمس ليضع فيديو مباشر على حسابه الرسمي في تويتر قال في مقدمته:” نحن اللاعبين لا نعلم أي شيء عن ما قاله الشيخ سعدان، ليس لنا علم لا من قريب ولا من بعيد عما أثاره” .

“على سعدان عدم التوقف هنا وكشف المتورطين”

بعد ذلك طالب عنتر يحيى مدربه السابق بالمضي قدما وكشف المتورطين كيف لا والكل صار يتهم بعض اللاعبين من دون أن يسميهم، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد محمد روراوة المتهم الأول وأنهى بالقول:” على الشيخ سعدان ألا يتوقف هنا عليه أن يكشف أسماء المتورطين عليه أن يقدم تفاصيل أكثر” قبل أن يختم:” الجميع يعلم مدى ارتباطنا نحن اللاعبين ببلدنا الجزائر أتمنى أن نحصل على مزيد من التفاصيل حول هذه القضية” وكان عنتر قد كشف قبل بداية الحديث عن القضية، أنه يتعرض لضغط رهيب لكشف الحقيقة لكن الحقيقة أنه لا يعلم أي شيء .

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