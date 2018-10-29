عودة غير موفقة لبودبوز للتشكيلة الأساسية :

بعد أن غاب عن لقاء الدوري الأوربي سهرة الخميس الماضي سجل الدولي الجزائري رياض بودبوز عودته لتشكيلة فريقه ريال بيتيس الأساسية، والتي لاقت نادي خيتافي أمس الأحد في الدوري الإسباني، عودة رياض لم تكن موفقة بالمرة، حيث قدم مستوى متوسطا لأبعد الحدود وغادر اللقاء بديلا قبل نهايته بنصف ساعة، بودبوز لم يستغل الفرص الكثيرة التي تتاح له فلقاء بعد لقاء يتراجع مستواه وكأنه بات يفكر في مكان آخر، لحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الآخر عيسى ماندي أساسيا وعكس اللقاءات الماضية لم يقدم الكثير ولم يساهم في تجنب فريقه للهدفين وبالتالي الهزيمة، وعكس بودبوز يقدم ماندي مستويات هائلة جعلته من بين أفضل المدافعين في إسبانيا منذ الموسم الماضي وليس هذا الموسم فقط .

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