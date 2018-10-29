فارس يواصل السقوط مع سبال :

واصل نادي سبال سلسلة نتائجه السلبية في الكالتشيو الإيطالي ويتجه بخطى ثابتة نحو العودة إلى الدرجة الثانية، التي قدم منها مطلع الموسم الحالي بما أن مستواه بعيد جدا عن فرق إيطاليا الكبرى، حيث خسر أمس بحساب الجولة العاشرة أمام شريكه في مؤخرة الترتيب نادي فروسينوني والذي لم يسجل أي فوز من قبل، إلا أنه في مواجهة سبال تمكن من تسجيل ثلاثية كاملة دون رد، من جانب أصحاب الأرض شارك الدولي الجزائري محمد فارس أساسيا وقدم مستوى مقبولا مقارنة ببقية زملائه في الفريق، حيث نال تنقيطا محترما من موقع هوسكورد الذي منحه علامة 6.4، للتذكير فإن فارس يفكر جديا في تغيير الأجواء في الميركاتو الشتوي بما أنه سئم من السقوط كل موسم.

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