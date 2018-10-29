مجاني يخسر من جديد ويقترب من مراكز السقوط :

قدم نادي سيفاس لقاء سيئا آخر في الدوري التركي وانقاد لهزيمة جديدة بهدفين من دون رد في اللقاء الذي جمعه بنادي قيصري سبور أمس الأحد، رفقاء الدولي السابق كارل مجاني وبهذه الخسارة باتوا على بعد نقطتين فقط من مراكز الهبوط وفي حال فوز الملاحقين سيقبعون هناك بالفعل، من جانب سيفاس شارك مجاني أساسيا ولعب ثمانين دقيقة، ورغم أن المدرب سحبه من أجل تعزيز الهجوم، إلا أن ذلك انعكس سلبا حيث تلقى الفريق هدفا ثانيا بعد خروجه .

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