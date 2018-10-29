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محرز وسليماني يتضامنان مع ناديهما السابق ليستر سيتي :

29 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

عبر الثنائي الجزائري إسلام سليماني لاعب فينارباتشي ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي عن تضامنهما الكامل مع عائلة ناديهما السابق ليستر سيتي بعد الفاجعة، التي أحلت بالفريق، حيث سقطت طائرة الرئيس في موقف سيارات ملعب الكينغ باور وهو ما نتج عنه وفاة خمسة أشخاص بحسب متحدث باسم النادي، ولم يعلن لغاية عشية أمس عن أسماء المتوفين لكن كل الأنباء تؤكد أن الرئيس فيتشاي كان ضمن القتلى، فيما أكدت مصادر أخرى أن ابنيه وسائقا الطائرة كانا من ضمن الضحايا أيضا، وتدهورت علاقة الثنائي الجزائري مع رئيسهما في الصيف الماضي، حيث أراد فرض سطوته عليهما لكن من دون شك فإن فضله عليهما كبير خاصة محرز .

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