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وكيل بيل يرد بقسوة على فالدانو :

29 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 40 زيارة

علق جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، على هجوم نجم الميرنغي السابق خورخي فالدانو على موكله.

وقال بارنيت، خلال تصريحات نقلتها شبكة “ESPN”: “التصريحات جاءت من لا شيء (يقصد فالدانو )، لذا لا تؤخذ على أنها شيء”.

وحول موقف بيل من مصير جولين لوبيتيغي، المدير الفني للفريق، أكد بارنيت أن غاريث ليس لديه ما يقوله حول الأمر.

وانتقد فالدانو، بيل بشدة، وأكد أنه يفتقر إلى الانضباط التكتيكي في الملعب، وفشل في مهمة إيقاف جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو أمس الأحد، التي خسرها الميرنغي (5-1).

وأشار فالدانو، إلى أن سعر بيل رفع من توقعات الجماهير بأنه لاعب من الطراز العالمي، ولكن لم يقدم ما يليق بما دفعه النادي لضمه من توتنهام.

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