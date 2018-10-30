الاتحاد الإنجليزي يعاقب مساعد ساري :

فرض الاتحاد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية بقيمة 6 آلاف جنيه إسترليني، ضد ماركو إياني، المدرب المساعد لنادي تشيلسي.

يأتي ذلك بعد إدانة إياني، بارتكاب سلوك مستفز ضد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين، التي أقيمت في 20 أكتوبر الجاري، وانتهت بالتعادل 2-2، في إطار البريميرليغ.

وتعادل تشيلسي، في الدقيقة الأخيرة من الوقت القاتل، وهو مما دفع إياني للاحتفال عند مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، وأمام أعين جوزيه مورينيو، الذي غادر الملعب، في حالة من الغضب الشديد.

ولم تنته مشاهد الغضب عند هذا الحد، بل تحولت إلى مشاجرة بالأيدي في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

وتلقى ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد، تذكيرا رسميا بشأن مسؤوليات كل فريق، حيث تلقى الناديان، مذكرة رسمية مماثلة تتعلق بالسلوك المتوقع من الجهاز الفني واللاعبين في جميع الأوقات داخل المنطقة الفنية.