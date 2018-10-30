باتيستوتا: ميسي أفضل من رونالدو لأنه أرجنتيني

قارن النجم الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا، بين الثنائي الأفضل في العالم حاليا، ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس.

ويتواجد باتيستوتا حاليا في إيطاليا للترويج لفيلمه الوثائقي “الرقم 9″، في قصر “فيكيو” بمدينة فلورنسا الإيطالية.

وقال باتيستوتا في تصريحات نقلتها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “إذا كان علي الاختيار فسأختار الثنائي (رونالدو وميسي). ولكني سأفضل ميسي فقط لأنه أرجنتيني”.

وأوضح “حقيقة، رونالدو قوي حقا، ولكنهما مختلفين. ميسي أكثر متعة وانخراطا في اللعب، لذلك من الصعب المقارنة بينهما”.

وأضاف: “رونالدو لديه شخصية وعقلية مختلفة، هو من اللاعبين الذين لا يتوقفون عن التسجيل ما دامت أقدامه تسمح بذلك، وأعتقد أن ما أظهره حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، فهو قادر على حصد اللقب في نهاية الموسم”.

وكذلك قارن باتيستوتا بين ثنائي هجوم الأرجنتين، غونزالو هيغواين، وماورو إيكاردي، قائلا: “لدى مهاجم إنتر ميلان فرصة أكبر في قيادة منتخب التانغو، لأنه أصغر. هو لا يظهر كثيرا في المباراة لكنه يسجل دائما، لذلك يستحق قيادة المنتخب”.

وعن عيد ميلاد الأسطورة مارادونا اليوم، قال: “كان لدينا تجارب جميلة، وأخرى سلبية مثل كأس العالم 1994، عندما سقط في اختبار المنشطات”.

وواصل: “حزين لعدم اللعب معه فترة أطول. لا أعرف ما إذا كنت تأخرت في الوصول في وقته أم أنه جاء مبكرا؟، لكني فخور باللعب بجواره”.

جدير بالذكر أن باتيستوتا صاحب الـ49 عاما، لعب في إيطاليا ما يقرب من 12 عاما في أندية فيورنتينا، روما، وإنتر ميلان.