رابطة الليغا تقترح جائزة جديدة باسم ميسي :

اقترح رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، اليوم الثلاثاء، جائزة جديدة تحمل اسم نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومنحها لأفضل لاعب في الموسم.

وقال تيباس، في مقابلة أجراها مع شبكة كانال غول “ينبغي التفكير في تنفيذ هذه الفكرة، ميسي سيكون الأفضل في تاريخ الكرة، وهو رمز لكرة القدم الإسبانية”.

وأضاف “أعتقد أن ليونيل ميسي سيصبح الأفضل في تاريخ كرة القدم، رغم أنه الأفضل بالفعل”.

وأوضح “ميسي يتفوق على نجوم آخرين مثل نيمار، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، لكن ميسي يلعب بأعلى مستوى، منذ أن كان لاعبا ناشئا، ولا يهبط أبدًا”.

وتابع رئيس رابطة الليفا “من الجيد تطبيق الفكرة مستقبلًا، ومنح الجائزة لأفضل لاعب في الموسم، وأن تحمل اسم ليونيل ميسي”.

وقال تيباس، إنه ينبغي أن تكون هناك جائزة لأفضل لاعب في الليغا، مثلما هناك الآن جائزة زارا، التي تمنح لأفضل هداف في الموسم.