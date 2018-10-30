ريال مدريد يتربص يمدافع برشلونة السابق :

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، إلى ترميم دفاع الفريق الملكي، بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، نقلًا عن برنامج ElChiringuito، أن ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات مارك بارترا، لاعب ريال بيتيس، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح الموقع، أن قدوم مارك بارترا سيكون بمثابة علاج مؤقت للأزمة الدفاعية التي يمر بها ريال مدريد مؤخرًا، حيث اهتزت شباك الملكي، 11 مرة في آخر 5 مباريات بالليغا هذا الموسم.

ونوه الموقع، أن مهمة ريال مدريد في جلب مارك بارترا بسعر قليل، لن تكون صعبة، بجانب سهولة إقناع ريال بيتيس بالتخلي عن لاعبه في الشتاء المقبل.

وبدأ بارترا، مشواره الاحترافي في برشلونة، ولعب لصالح الفريق الأول خلال الفترة من 2010 وحتى 2016، قبل أن يغادر في صيف 2016 إلى بوروسيا دورتموند، ومنه إلى ريال بيتيس، في جانفي 2018.