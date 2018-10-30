فالفيردي منزعج من إقالة لوبيتيغي :

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن مباراة فريقه أمام ليونيسا، غدا الأربعاء، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ستكون صعبة.

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “سيكون فريقا صعبا للغاية على ملعبه، سيتسلح بحماس الجماهير”.

وأضاف: “لا يوجد مباراة سهلة. غدا لن نلعب لقاء ودي. إنها إحدى مواجهات الإقصاء من كأس الملك”.

وعن إمكانية تنازل برشلونة عن الكأس من أجل دوري الأبطال، رد: “لا أتنازل عن بطولة من أجل أخرى، لأني أريد الفوز بكل شيئ”.

وبسؤاله عن إقالة لوبيتيغي من تدريب ريال مدريد، وتعيين سولاري، أكد فالفيردي أنه لا يحب تسريح المدربين بهذا الشكل، مشيرا إلى أن الملكي فريق قوي وقادر على العودة لمستواهم المعهود، والمنافسة على كل الألقاب مهما كانت الظروف.

وتابع: “ريال مدريد ليس متصدرا لليغا، لكنه سيعود بالتأكيد للمنافسة، لم يمر سوى ربع البطولة فقط”.

وواصل مدرب برشلونة: “كل مباراة تعتبر امتحانا لي ولكل لاعب على أرض الملعب. لدينا كأس الملك غدا، ومباراة في الدوري السبت المقبل، وبالطبع سيكون للاعبين الشباب دورا”.

وعن وجود 8 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية من فريق الميرنغي، فقال: “ليس لدي تعليق، لا يشغلني الأمر”.

وبسؤاله عن عزم رابطة أندية الدوري الإسباني صناعة كأس لأفضل لاعب تحت اسم “ميسي”، قال: “لا أعرف. أنت تتحدث عن ميسي، لذلك عليك سؤاله هو، لكن في رأيي هي فكرة جيدة”.

يذكر أن فريق برشلونة يتصدر الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن ألافيس الوصيف.