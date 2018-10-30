فيدال يختار رونالدو كأفضل مهاجم في التاريخ :

أعلن النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، عن اختياراته لأفضل لاعب في كل مركز داخل الملعب في تاريخ كرة القدم.

وأجرى اللاعب حوارا ترفيهيا مع قناة النادي، نقلت تفاصيله صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت فيه أن فيدال اللاعب الوحيد من برشلونة، الذي فضل اختيار أفضل اللاعبين مع ابنه ألونسو فيدال، وهو من مشاهير اليوتيوب في إسبانيا ومعروف باسم “مونو فيدال”.

واختار فيدال في حراسة المرمى الألماني أوليفر كان من بايرن ميونخ، وفي الدفاع “الإسباني كارلوس بويول من برشلونة، وفي خط الوسط البرازيلي رونالدينيو من برشلونة، وفي خط الهجوم البرازيلي الظاهرة رونالدو من ريال مدريد”.

الصحيفة ذكرت أن فيدال لم يذكر اسم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن اختيارته لأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لأنه كان من ضمن شروط الاختيارات أن يكون اللاعب معتزل اللعبة.

ونجح فيدال في تدوين اسمه في تاريخ الكلاسيكو بتسجيله الهدف الخامس في الفوز المثير لبرشلونة على ريال مدريد الأحد الماضي في قمة الجولة 10 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن فيدال انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ.