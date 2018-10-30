كروس يصف رحيل لوبيتيغي بالخسارة الكبيرة

علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على إقالة جولين لوبيتيغي، من تدريب الفريق الملكي، بعد أقل من 5 أشهر على توليه المهمة، وتعيين هيرنان سولاري مؤقتا بديلا له.

كروس كتب عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “خسارة كبيرة للاعبين عندما يرحل المدرب، خاصة في حالة إذا كان مدربا عظيما وشخص رائع. شكرا جولين”.

لوبيتيغي تلقى انتقادات عنيفة من جماهير الملكي، بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه للمركز الـ9 في الليغا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 10 جولات.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن لوبيتيغي بات ثاني أقل مدرب خوضا للمباريات مع الميرنغي منذ 1929، برصيد 14 مباراة، بعد خوسيه أنطونيو كاماتشو الذي قاد الفريق في 6 مباريات فقط، في الفترة بين 25 ماي حتى 20 سبتمبر 2004.

وتولى لوبيتيغي قيادة ريال مدريد في 12 جوان الماضي، بعد تخليه عن تدريب منتخب إسبانيا قبل انطلاق كأس العالم بيوم واحد، لكنه لم يهنأ بمنصبه حتى أقيل بعد أقل من 5 أشهر.