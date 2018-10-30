محرز يواصل التألق ويسجل أمام السبيرز :

ضمن فعاليات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البيرمرليغ” خاضت سهرة أمس كتيبة بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام نادي توتنهام بملعب ويمبلي الذي يحتضن مباريات ” السبيرز”، وعرفت المواجهة مشاركة لاعب الخضر رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية، حيث واصل نجم “السيتيزن” تألقه أين تمكن من هز شباك توتنهام مبكرا في الدقيقة السادسة من المرحلة الأولى، وكان رياض محرز قد تألق في الجولة الماضية أمام نادي بيرنلي حيث كسر العقدة و فتح عداده التهديفي في البطولة مع السيتي .

منصبه الجديد جعله يتحرر

اعتمد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا وعلى غير العادة على رياض محرز في منصب جديد في الهجوم كمهاجم صريح رفقة الأرجنتيني آغويرو بعد أن لعب المباريات السابقة على مستوى الرواق الأيمن، وحرر المنصب الجديد محرز وجعله يخلق فرصا كثيرة ويربك دفاع توتنهام، وحسب مصادر إعلامية فإن لاعب الخضر و بعد حديث مطولا له مع غوارديولا فقد طالب بمنحه حرية اكبر في الهجوم مثلما كان عليه حين كان يحمل ألوان نادي ليستر سيتي وهو الطلب الذي قابله التقني الإسباني بالقبول .

الصحافة العالمية استحضرت ذكريات محرز في المروحية

تحسر رياض محرز بشدة للفاجعة التي لحقت بناديه الأسبق إثر هلاك مالك نادي ليستر سيتي “فيشاي سريفادانابرابها” و الذي كانت تربطه به علاقة جيدة، واستحضرت وسائل الإعلام العالمية ذكريات الدولي الجزائري رياض محرز على متن المروحية ، حيث سبق لنجم “مانشستر سيتي” وأن ركب “الهليكوبتر” في مرات عديدة عندما كان يُمثل ألون “الفوكسيس” إلى غاية نهاية الموسم المُنصرم ، وكتبت جريدة “ليكيب” الفرنسية أن لاعب الخضر تواجد على “المروحية القاتلة” عندما توجه للندن لنيل لقب أفضل لاعب في “البريميرليغ” سنة 2016.

‎محرز: “فيتشاي من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم”

‎كتب نجم المنتخب الوطني الجزائري على موقعه الرسمي في “التويتر” والإسنتغرام” مودعا الرئيس الذي كان يعامل الدولي الجزائري معاملة خاصة جدا ويعتبر محرز من بين اللاعبين المقربين جدا منه يقول: “فيشاي واحد من بين أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي ليس في مجال كرة القدم فحسب بل حتى في الحياة اليومية، ارقد بسلام فيشاي، ولن ننساك أبدا”، وهي نفس العبارة التي كتبها محرز على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك قال فيها: ” تعازينا القلبية الحارة لكل سكان ومدينة ليستر وأنصار هذا النادي، ولعائلة الرئيس”.

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