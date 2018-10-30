محرز يواصل تألقه ويقدم الفوز لـ مانشستر سيتي على توتنهام :

حقق فريق نادي مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه توتنهام في مباراة ملعب ويمبلي في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع رياض محرز نجم أزرق مانشستر تسجيل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة السكاي بلوز في توقيت مبكر وتحديدًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بعدما تسلم تمريرة عرضية من جانب الجناح الإنجليزي المميز رحيم ستيرلينغ بعد عمل رائع من الأخير في هذه الهجمة استغل من خلاله خطأ فادحًا من جانب كيران تريبييه الظهير الأيمن للفريق اللندني.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا من جانب زملاء رياض محرز حيث دانت لهم السيطرة على الكرة بالنسبة الأكبر، 53% مقابل 47% كما سدد لاعبو السيتي 6 تسديدات على المرمى مقابل تسديدة واحدة على المرمى من جانب توتنهام.

وبهذه النتيجة، يتقاسم السيتيزنس صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليغ مع ليفربول برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين دون أن يسقط في أي مناسبة، في حين يبقى السبيرس في المركز الخامس برصيد 21 نقطة جمعها من 7 انتصارات و3 خسائر دون أن يتعادل في أية مباراة.