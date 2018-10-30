‎الموقع الرسمي لنادي سبارتاك يعلن استدعاء هني لموقعة الطوغو :

‎كشف الموقع الرسمي لنادي سبارتاك موسكو أمس الإثنين وصول دعوة بشأن لاعبه الجزائري سفيان هني، الموقع الرسمي للنادي الروسي قال أن هني سيكون معنيا بالتنقل لموقعة الطوغو، والتي قد تكون الأولى له مع المدرب الجديد، وعمل هني بجهد كبير على إقناع بلماضي، حيث لم يسبق له وأن وجه له الدعوة سابقا على أمل أن تكون عودته في لقاء مهم كلقاء الطوغو حافزا له لتقديم مستويات يمكنه بها إزاحة نجوم المنتخب.

‎قد يكون استدعاؤه في القائمة الموسعة

‎استدعاء هني ليس الأول، حيث سبق له وأن استدعى للقاء البينين الأخير ليتبين فيما بعد أنها مجرد دعوة في القائمة الموسعة، سفيان لا يأمل أن يكون الأمر ذاته، لأنه سبق وأكد عشقه لألوان الخضر ورغبته الكبير في الدفاع عن القميص الوطني، يشار إلى أن وضع هني ليس بالجيد، حيث لا يشارك باستمرار مع سباراك كما أن مستواه متراجع وهو عامل قد يصب في غير صالحه وربما يدفعه للقائمة الموسعة فقط في نهاية الأمر.

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