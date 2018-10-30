‎براهيمي في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي الممتاز :

‎تألق النجم الجزائري ياسين براهيمي وبقوة في لقاء فريقه عشية الأحد الماضي ضد فيرنسي وساهم في الفوز بعد أن كان صاحب تمريرة الهدف الثاني، الذي سجله زميله ماريغا، ياسين قدم إلى جانب ذلك مستوى كبيرا جعل موقع “هو سكورد” العالمي يختاره ضمن تشكيلته المثالية، اختيار براهيمي في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي ليس بجديد، حيث تألق منذ بداية الموسم، وعلى عكس مستواه مع الخضر ( كغالبية اللاعبين ) يقدم براهيمي مستوى جد رائع مع فريقه محليا أو في المسابقة الأوروبية .

‎الضغط يزداد على إدارة بورتو

‎بعد كل لقاء يحظى فيه لاعب الخضر بالإشادات يزداد الضغط على إدارة بورتو، هذه الأخيرة ولغاية يوم أمس تقف عاجزة عن إقناع اللاعب بالتجديد وفي حال رحيله سواء بملغ زهيد في جانفي أو مجانا في الصيف فإن ذلك سيكون خسارة كبرى للنادي وللجماهير التي تعشق اللاعب كثيرا، إلى ذلك مازال المدرب سيرجيو كونسيساو يصر على إدارة النادي من أجل تلبية مطالب ياسين، حيث وصفه بأنه محور اللاعب الأساسي والقطعة التي يبني عليها كل خططه.

‎مستدعى للقاء الطوغو المقبل

‎في سياق منفصل كشفت صحيفة “نوتيسياس سابو ديسبورتو” البرتغالية المقربة من النادي أن الإدارة تلقت بالفعل دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص براهيمي، الموقع السابق قال أن ياسين سيكون كالعادة ضمن كتيبة المنتخب ما يعني أن الحديث عن تهميشه لم يكن صحيحا، ويأمل براهيمي أن يصحح وضعه مع المنتخب وهو الذي لم يقدم الشيء الكثير في الفترة السابقة.

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