‎بلفوضيل نجم الجولة وفي التشكيلة المثالية للدوري الألماني :

توج لاعب الخضر ونادي هوفنهايم إسحاق بلفوضيل مستواه الراقي في الأسابيع الأخيرة بحجز مكان له في التشكيلة المثالية للدوري الألماني، إسحاق كان قد تألق في لقاء شتوتغارت الأخير ووقع ثنائية رائعة ما جعله يتفوق على كل مهاجمي الدوري عن هذه الجولة، وبفضل هذا المستوى اختار موقع “هو سكورد” العالمي لاعب الخضر ضمن تشكيلته المثالية، حيث قال أنه كان الأحسن ومنحه تقييم جد عال وصل لـ9.6 من 10 وهو ثاني أعلى تقييم في الجولة ككل.

‎اختير أحسن لاعب في الجولة من قبل موقع “صوفا سكور”

‎في وقت لاحق من يوم أمس نشر موقع “صوفا سكور” العالمي المختص في الإحصائيات والنقل المباشر تشكيلة المثالية للدوري الألماني، إسحاق كان ضمن التشكيلة المختارة ليس هذا وحسب بل اختاره محررو الموقع السابق كأحسن لاعب في الجولة، إشادة مثل هذه قد تسهم في زيادة ثقة اللاعب بنفسه وهو الذي مر بفترات تراجع مستوى أثرت كثيرا على مستواه وجعلته يغير الكثير من الفرق في ظرف وجيز.

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