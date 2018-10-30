‎بلماضي يعفي غلام ويستدعي وناس للقاء الطوغو :

‎أعلن الموقع الرسمي لنادي نابولي عن قائمة لاعبيه المدعوين لمنتخبات بلدانهم في الفترة المقبلة، الموقع الرسمي للنادي الجنوبي أعلن عن استدعاء لاعبه آدم وناس للقاء الطوغو المقبل، حيث يكون آدم قد نجح في إقناع بلماضي في اللقاء الماضي ضد البينين رغم أنه لعب وقتا قصيرا جدا، ويعاني آدم من إصابة عضلية، حيث غاب لحد الآن عن ثلاثة لقاءات ولا يعرف تاريخ محدد لعودته على أمل ألا يمتد غيابه طويلا ويكون حاضرا قبل بداية تربص الخضر المقبل .

‎غلام أعفي مرة أخرى؟

‎الإعلان عن اسم وناس فقط يعني أن الجزائري الآخر فوزي غلام لن يكون معنيا بلقاء الطوغو أيضا، ويبدو إعفاء غلام مبررا جدا، حيث غاب الجزائري منذ عام كامل ( منذ 1 نوفمبر 2017 ) كما أنه لم يسجل لحد الآن عودته للمشاركة، يشار إلى أن غلام استدعي لآخر لقاءين من لقاءات فريقه نابولي وينتظر أن يشارك لأول مرة في لقاء إيمبولي المقبل في الدوري، خاصة أنه لقاء سهل على الورق.

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