‎عيسى ماندي يحظى بالإشادة رغم السقوط :

‎أعدت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” تقريرا مطولا صباح أمس عن لقاء خيتافي الذي أقيم عشية الأحد وعرف سقوط النادي الأندلسي ريال بيتيس، الصحيفة السابقة أشادت كثيرا بلاعب الخضر عيسى ماندي الذي وصفته بالمنقذ، وقالت أنه لا يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين دخلا مرماه، الصحيفة السابقة قالت أيضا أن مستوى ماندي مستقر دائما مهما كان الخصم ومهما كانت المنافسة، وقدم ماندي مستوى متوسطا لأبعد الحدود ضد خيتافي لكنه كان أحسن بكثير من بقية زملائه، وهو ما جلب له الإشادة بكل تأكيد، يشار إلى أن ريال بيتيس كان قد سقط بهدفين دون رد في نتيجة لم تكن متوقعة، خاصة أن اللقاء الذي سبقه عرف فوزهم على الميلان في معقله جوسيبي مياتزا.

‎مطالب بإبقائه قائدا للفريق

‎إضافة إلى مستواه الكبير قالت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” أن ماندي امتلك مرة أخرى صفة القائد وكان جيدا جدا في تسيير الفريق، “إستاييو ديبورتيفو” ومعها الكثيرين طالبت المدرب كيكي سيتين بإبقاء ماندي قائدا للفريق حتى في حال عودة قادة الفرق الأساسيين وهما خواكين رودريغاز وغواردادو، وكان ماندي قد حمل شارة القائد لثاني لقاء بعد لقاء الميلان وهي لفتة تؤكد الثقة التي يحظى بها من طرف مدربه الذي فضله على لاعبين كثر أقدم منه.

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