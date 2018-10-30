‎غزال حاضر في توديع رئيس ليستر :

‎حضر مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رشيد غزال نهار أمس خلال مراسيم توديع مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له الدولي الجزائري على إثر حادثة سقوط المروحة، حيث وقف جميع عمال نادي ليستر سيتي بملعب “الكينغ باور” لتوديع رئيس النادي ذي الأصول التايلاندية “فيتشاي” بحضور ابن وزوجة هذا الأخير، يذكر أن رئيس الثعالب كانت تجمعه علاقة أكثر من رائعة مع نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الذي ساهم بشكل كبير في جلب أول لقب لليستر سيتي قبل ثلاثة مواسم من الآن.

‎غزال: ” كل صلواتي تذهب لعائلة فيشاي وليستر”

‎نقل موقع ليستر ميركوري تصريحات مهاجم نادي ليستر سيتي ولاعب المنتخب الوطني الجزائري رشيد غزال التي ودع خلالها رئيس نادي ليستر يقول: “كل صلواتي تذهب لعائلة فيشاي ومدينة ليستر بعد فاجعة رحيل رئيس نادي المدينة الأول، أتمنى أن يتحلى سكان ليستر وعائلة فيشاي بالقوة والشجاعة في هذا الظرف الصعب علينا جميعا”.

‎سليماني ومحرز ودعا رئيس ناديهما السابق عبر “التويتر”

‎من جانبه ودع الثنائي الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني الذي كان قد تقمص ألوان نادي ليستر سيتي من قبل رئيس الثعالب بتغريدة عبر “التويتر”، حيث تعذر عليهما حضور مراسيم الوداع نظرا لالتزاماتهما مع نادييهما، وقد كان الثنائي الجزائري قد عبر عن صدمته بعد سماع نبأ وفاة رئيس ليستر بسبب حادثة المروحة.

‎سليماني: “أنا حزين جدا ولا أجد الكلمات المعبرة”

‎من جانبه عبر مهاجم نادي فينرباتشي التركي الذي يمر بظروف جد صعبة مع ناديه الجديد إسلام سليماني على موقع صفحة “تويتر” عن حزنه الشديد بسبب وفاة رئيس نادي ليستر سيتي مالك عقد المهاجم الجزائري حين كتب يقول:” أنا حزين جدا لوفاة فيشاي، صراحة لا أجد الكلمات المعبرة، لقد كان إنسانا رائعا، كريما ومحبوبا، قلبي محطم ولن أنساك يا فيشاي”.

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