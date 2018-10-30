‎موسم تايدر ينتهي مبكرا بعد إقصاء فريقه من الموسم المنتظم :

‎كما كان متوقعا أنهى نادي مونتريال إيمباكت موسمه المنتظم في المركز السابع وفوت بذلك على نفسه فرصة اللعب على اللقب، وكما هو معلوم فإن الدوري الأمريكي أم أل أس يبدأ بموسم منتظم قبل أن ينتهي بأدوار إقصائية يتأهل لها أول 6 فرق من المجموعة الشرقية والغربية، رفقاء سفير كانوا بحاجة لمعجزة لم تتحقق وخسروا في آخر لقاء لهم ضد نيو إنغلند بهدف وحيد دون رد، من جانب مونتريال شارك تايدر أساسيا ولعب تسعين دقيقة بعد أن استنفد العقوبة في اللقاء الماضي، وبحسب وسائل إعلام كندية فإن تايدر قدم مستوى جد مقبول واجتهد لمساعدة فريقه على الفوز وهو ما لم يحصل.

‎حقق موسما مميزا جدا وأرقامه كانت رائعة للاعب وسط دفاعي

‎بعد نهاية الموسم الأمريكي نلقى نظرة على أرقام سفير، كعادته ومنذ أيام الدوري الإيطالي فإن معدل مشاركات سفير كان ضخما، حيث شارك في 33 من أصل 34 لقاء وغاب عن لقاء واحد فقط للعقوبة ومن اللقاءات الـ33 شارك فيها سفير كلها كأساسي ما يعني أن وضعه البدني بدأ في مرحلة التدني، أما عن أرقامه فقد تمكن تايدر من تسجيل 7 أهداف وقدم 8 كرات حاسمة، وهي أرقام ممتازة لم يتمكن من تحقيقها حتى أحسن المهاجمين الجزائريين، إضافة إلى ذلك سدد تايدر 81 كرة نحو مرمى الخصوم، وهو رقم يبدو كبيرا جدا أيضا.

‎وضعه البدني سيئ وبلماضي قد يعفيه من سفرية الطوغو

‎بما أننا في نهاية الموسم الأمريكي فإن تايدر يكون قد استنفد كل قواه البدني بلعبه لـ 33 في ثمانية أشهر من دون نسيان لقاءات وسفريات الخضر، يضاف إلى هذا أن تايدر لن يلعب أي لقاء حتى لقاء الطوغو المقبل، عاملان مثل هذان قد يدفعان بالناخب الوطني جمال بلماضي إلى إعفاء تايدر من سفرية الطوغو ومنح الفرصة للاعبين آخرين، لكن الأمر يبدو معلقا لأن بلماضي يعيش وضعا صعبا بسبب خسارة البينين وربما لن يعفي تايدر لحاجته إليه.

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