ريال مدريد يعلن اقالة جوليان لوبيتيغي وسولاري يخلفه مؤقتاً

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً موافقته على انهاء ارتباطه بالمدرب جوليان لوبيتيغي المدير الفني للفريق عقب سلسلة سوء النتائج التي يمر بها الفريق طوال الفترة الماضية.

وأكد النادي الملكي عبر بياناً رسمياً اصدره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” والموقع الرسمي للنادي أنه وافق خلال اجتماعه الذي أُقيم مساء الإثنين عن انهاء عقد لوبيتيغي مع النادي عقب الهزيمة القوية بمباراة الكلاسيكو.

وأشار الميرنغي عبر بيانه بأن القرار يهدف الى تغيير الأجواء بالفريق الأول حتى يكون هناك فرصة قوية لتحقيق الأهداف المرجوة هذا الموسم وهي التتويج بالبطولات التي يتنافس عليها الفريق وأهمها الليغا ودوري أبطال أوروبا.

ويدرك نادي ريال مدريد أن هناك أزمة قوية تعصف بالفريق من حيث جودة عمل لوبيتيغي رفقة اللاعبين حيث سبق وأن تم ترشيح 8 لاعبين من الميرنغي لجائزة الكرة الذهبية المقبلة وهو ما لم يحدث في تاريخ النادي في حين أن النتائج المحققة حتى الأن لا تحظى بسعادة الجميع.

وقدمت إدارة الميرنغي الشكر لجوليان لوبيتيغي وجاهزه المعاون بالكامل على جهدهم وعملهم طوال الفترة الماضية ويتمنى لهم الأفضل خلال مسيرتهم المهنية المقبلة فيما تم الاعلان عن تولي الأرجنتيني سانتياغو سولاري مسؤولية تدريب الفريق بصورة مؤقتة على أن يقود أولى تدريبات الفريق الثلاثاء.

وفشل لوبيتيغي فشلاً ذريعاً طوال فترة تدريبه لنادي ريال مدريد الإسباني عقب توليه المهمة بدلاً زين الدين زيدان مدرب الميرنغي السابق حيث خسر الفريق بطولة السوبر الإٍسباني أمام أتلتيكو مدريد في حين لم يحقق الفوز بأخر خمسة جولات ببطولة الليغا ووقع في فخ الخسائر أمام أندية ضعيفة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت دخول الادارة برئاسة فلورنتينو بيريز في مفاوضات مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق إلا أنها باءت بالفشل ليقرر النادي الملكي تعيين سولاري بديلاً مؤقتاً للوبيتيغي.

وبالنظر الى مسيرة سولاري فقد بدأ حياته الكروية بنادي نيولز أولد بويز في موسم 1994-1995 ثم انتقل بعدها لصفوف نادي ريناتو كاسارينيو ولعب معهم 9 مباريات سجل خلالها هدف وحيد حتى انتقل بعدها للعملاق ريفر بلايت.

ويمتلك سولاري مسيرة كبيرة مع الريفر حيث استمر بصفوف الفريق حتى عام 1998 شارك خلالها في 66 مباراة وسجل خلالها 13 هدفاً إلا أن انتقل لصفوف الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد الإسباني واستمر معهم حتى عام 2000 في أولى تجاربه خارج الأرجنتين.

وشارك سولاري مع أتلتيكو مدريد في 54 مباراة سجل خلالها 7 أهداف ثم انتقل بعدها للجار ريال مدريد ولعب معهم حتى عام 2005 شارك خلالها في 179 مباراة وسجل 27 هدفاً وارتدى القميص الملكي لمدة 4 أعوام.

وعقب انتهاء رحلته مع ريال مدريد عاد سولاري للأرجنتين عبر صفوف نادي سان لورينزو الأرجنتيني حيث قضى معهم موسم وحيد على سبيل الاعارة انتقل بعدها لصفوف أتلانتا المكسيكي ثم انتقل لنادي أتلتيكو بينارول الأوروغوياني ثم كانت نهاية مسيرته مع الكرة.

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