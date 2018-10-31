أسطورة مانشستر يونايتد ينصح راشفورد :

تلقى ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نصيحة ثمينة من أسطورة الشياطين الحمر، من أجل ظهوره بشكل أفضل، خلال الفترة المقبلة.

وقال برايان روبسون، قائد مانشستر يونايتد السابق، إن ماركوس راشفورد في حاجة إلى تحسين قدرته على هز الشباك، ومحاولة إحراز 20 إلى 30 هدفًا في الموسم الواحد، سواء كان يلعب كمهاجم أو كجناح.

وسجل راشفورد، الذي يبلغ عامه الـ 21، اليوم الأربعاء، هدفا واحدا في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأخفق في ترك بصمة خلال الفوز 2-1 على إيفرتون، في الجولة الماضية، أثناء اللعب كمهاجم.

وأبدى روبسون، سعادته بنجاح راشفورد في زيادة قوته وصلابته، لكنه شدد على حاجته إلى المزيد، ليقطع خطوة جديدة في تطوره.

وأضاف روبسون، الذي قضى 13 عامًا في مانشستر يونايتد، في تصريحات لموقع ناديه “الشيء الوحيد الذي أود رؤيته هو تحسين قدرته على التعامل مع الفرص، حيث يمكن لماركوس تسجيل 20 أو 30 هدفًا في الموسم الواحد، سواء كان يلعب ناحية الجناح أو في مركز المهاجم”.

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