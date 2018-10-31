إنفانتينو يبحث تقاسم حق استضافة مونديال 2022:

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، اليوم الأربعاء، إنهم يبحثون إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2002، وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة بين قطر ودول أخرى في المنطقة.

وقرر الفيفا هذا العام، زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 فريقا، بينما ترك الباب مفتوحا أمام زيادة العدد في النسخة المقرر إقامتها في قطر بعد 4 سنوات.

وأضاف إنفانتينو، في كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي “لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا، وهذا سيحدث في 2026”.

وتابع “هل هذا سيحدث في مونديال 2022؟ نحن نبحث ذلك ولو كان ممكنا فلم لا؟”

وقال إنفانتينو، إن النسخة الموسعة لكأس العالم ستشهد زيادة عدد مقاعد آسيا لتصبح 8.5 بدلًا من 4.5 مقعد.

وأوضح “يجب أن نرى ما إذا كان ذلك ممكنًا، نتناقش مع قطر وأصدقائنا الآخرين في المنطقة، ونأمل في حدوث ذلك”.

وتابع “لو لم يحدث ذلك سنكون قد حاولنا. سنحاول لأننا دائما نريد تجربة تنفيذ الأشياء بأفضل طريقة”.

ونالت قطر، حق استضافة كأس العالم قرب نهاية 2010، وكانت تخطط لاستضافة النهائيات بمشاركة 32 فريقا.

وأكد إنفانتينو أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2022، سيتطلب التعاون في التنظيم من دول أخرى في المنطقة.

كما أكد إنفانتينو مرة أخرى، رغبته أيضًا في زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وقال إن الفيفا يريد أن يجعلها بطولة حقيقية.

وأتم “نريد أن تستهدف كل الأندية في العالم، بلوغ هذه البطولة، من أجل الحصول على الاهتمام العالمي بجانب النواحي المالية”.