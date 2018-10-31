الحكم على مهاجم إيطاليا السابق بالسجن لعامين :

أصدرت إحدى المحاكم الإيطالية، حكما بحبس فينتشينزو ياكوينتا لمدة عامين، بتهمة حيازة السلاح دون ترخيص، وارتباطه بعلاقات مشبوهة مع المافيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية فإن ياكوينتا كان ضمن 148 شخصا قدموا للمحاكمة في إيطاليا بسبب الاشتباه في مساعدة مجموعة “ندرانغيتا”، وهي إحدى المجموعات الإجرامية مقرها جنوب إيطاليا.

وألقي القبض على مهاجم جوفنتوس السابق في ديسمبر من عام 2015، قبل أن يثبت حيازته للسلاح بصورة غير شرعية في ماي من العام الجاري.

وأضافت الصحيفة أن ياكوينتا مرر بعض الأسلحة إلى والده جوسيبي، الذي يتصل بمجموعة “ندارنغيتا”، دون إبلاغ السلطات المحلية.

وقال ياكوينتا في المحاكمة إنه احتفظ بالأسلحة في منزله دون تسليمها لوالده بسبب حظره امتلاك الأسلحة بسبب علاقاته المشبوهة، كما أن والده تلقى عقوبة السجن 19 عاما.

وكانت المحكمة قد قضت بحبس ياكوينتا، الذي توج بكأس العالم مع إيطاليا في نسخة 2006، لمدة 6 سنوات في ماي الماضي قبل أن يتم تخفيض العقوبة.

ولا يعتبر القانون الإيطالي حتى الآن ياكوينتا ووالده مدانين إلا إذا استنفذا كل فرص الاستئناف على جميع مستويات التقاضي مما يعني أنه لن يسجن فورا وفقا لما ذكرت الصحيفة.

وبدأ ياكوينتا، الذي لعب 269 مباراة في الدوري الإيطالي، مسيرته الاحترافية مع نادي ريدجولو، قبل الانتقال للعب في صفوف عدة أندية إيطالية أخرى من بينها أودينيزي وجوفينتوس الذي ظل في صفوفه حتى اعتزاله عام 2013.