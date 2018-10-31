بلخيثر أمام فرصة كبيرة للعب لقاء الطوغو :

وجه الناخب الوطني الدعوة لمدافع النادي الإفريقي التونسي مختار بلخيثر للدخول في تربص المنتخب التحضيري للقاء الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون الصيف القادم أمام منتخب الطوغو، وجاءت دعوة بلخيثر من جديد بعد أن أبعد عن التربص الماضي بداعي العقوبة المسلطة على المدافع عيسى ماندي الذي لن يكون معنيا بلعب اللقاء وهو ما يجعل من الخضر دون مدافع أيمن في الوقت الحالي، بما أن مدافع نيس يوسف عطال مصاب ولم تتضح أية تفاصيل عن طبيعة الإصابة.

سيكون أساسيا في حال غاب عطال

فرصة رؤية ابن وهران في التشكيلة الأساسية للخضر يوم 18 نوفمبر قائمة، وخاصة إذا تأكد غياب المدافع عطال عن المواجهة بداعي الإصابة مع العقوبة المسلطة على ماندي لن يكون أمام بلماضي أية خيارات في الجهة اليمنى من الدفاع وسيستنجد بلخيثر الذي قد يعود إلى التشكيلة الأساسية التي غاب عنها منذ كان 2017 مع المدرب ليكنس والتي أبعد عنها بسبب خطئه في لقاء زيمبابوي والذي كان أيضا كفيلا لإبعاده نهائيا عن المنتخب قبل أن يتم استدعاؤه من جديد للقاء غامبيا مع المدرب جمال بلماضي.

مرتبط