بلماضي يسعى لتغيير “العقلية” في خرجة الطوغو

من المرتقب أن يقوم الناخب الوطني جمال بلماضي بتغيير العديد من الأمور والجوانب التي مر عليها المنتخب الجزائري خلال اللقاءين الماضيين الذين لعبهما الخضر خارج القواعد، أين تعرض رفقاء محرز لمضايقات كثيرة وضغوطات خارجة عن النطاق الرياضي كما كان عليه الحال في خرجة البينين الأخيرة التي انهزم فيها أشبال بلماضي بنتيجة هدف دون مقابل، ما جعلهم يؤجلون ظفرهم بالبطاقة الأولى من المجموعة المؤهلة لنهائيات كان 2019 بالكامرون.

البداية ستكون بظروف الإقامة والحصص التدريبية

كان الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري قد صرح عقب عودة المنتخب من البينين علنا بأن أسباب الهزيمة لم تكن رياضية وأن لاعبيه لم يكونوا مؤمنين جيدا في تلك الخرجة، كما أن الظروف التي حدثت قبل موعد اللقاء وتحديدا خلال الحصة التي خاضتها عناصر الخضر تحت ذلك الضغط الرهيب كان كلها عوامل ضد مصلحة الخضر بل وأثرت حتى على نتيجة اللقاء، أين صرح وقال: “ليس بهذه الطريقة يمكننا تحقيق النتائج الإيجابية خارج الديار”.

ثم نوعية اللاعبين الذين يراهن عليهم

كما أن اللاعبين الذين سيتم انتقاؤهم أو بالأحرى الرهان عليهم في هذا اللقاء يجب أن تتوفر فيهم بعض المواصفات مثل التضحية وبذل مجهودات جبارة فوق أرضية الملعب بالإضافة إلى عدم الخوف من المنافس والضغط الذي سيفرضه الأنصار الطوغوليون من فوق مدرجات الملعب البلدي للعاصمة لومي الذي سيحتضن المباراة، والذي لا يتسع لأكثر من 15 ألف متفرج فقط.

بلماضي سينتهج خطة هجومية ويتفادى العودة للخلف وتحمل الضغط

من المنتظر وحسب بعض الأسماء التي تم استدعاؤها إلى حد الآن، فإن الناخب الوطني جمال بلماضي سيراهن هذه المرة على طريقة هجومية محضة ويبتعد عن التفكير السلبي من خلال الرهان على تأمين المنطقة الخلفية والاعتماد على المرتدات السريعة، كما كان عليه الحال في لقاءي غامبيا والبينين، وهما المباراتان اللتان لم يفلح فيهما الخضر في العودة بالزاد كاملا، بل بالعكس فقد كان لهذه الطريقة انعكاس سلبي على نتائج المنتخب وحتى أداء اللاعبين فوق أرضية الملعب ما سيجعله هذه المرة يراهن على الوقوف الند للند ويراهن على صناعة اللعب لإبعاد لاعبيه عن الضغط.

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