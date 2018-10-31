تجديد عقد براهيمي أولوية في بورتو:

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري ياسين براهيمي يصنع الحدث في نادي بورتو بعد أن عجزت إدارة النادي لحد الآن في إيجاد اتفاق مع محيطه لإقناعه بوضع توقيعه على العقد الجديد، خاصة أن اللاعب سيكون حرا بداية من جانفي القادم في اختيار وجهته الجديدة دون تدخل لإدارة بورتو، التي تسابق الزمن من أجل إقناع ابن المنيعة بالبقاء والتنازل قليلا عن مطالبه المالية، فبراهيمي يطالب برفع راتبه السنوي الذي يتقاضاه حاليا شريطة المواصلة في بورتو وهو ما ترفضه الإدارة التي تراها مبالغا فيها.

محتارة بين اختيار الجانب الرياضي والمالي

بحسب الإعلام المقرب من نادي بورتو، فإن الإدارة لم تحسم موقفها، فهي تدرك أنها بإمكانها بيع براهيمي في الشتاء مقابل مبلغ منخفض لن يتعدى في أحسن أحواله 10 ملايين أورو مقابل الستة أشهر المتبقية في عقده الذي ينتهي صيف 2019 أو الإبقاء عليه للمنافسة بقوة على اللقب والتتويج به للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأن بورتو يحتل المركز الأول حاليا رفقة براغا، وهذا لن يمر إلا عبر تجديد عقده ورفع راتبه كما يريد، لكن بالمقابل بإمكان بورتو بيعه في الصيف بملغ كبير جدا، وهذا الاحتمال الثاني الأقرب للتجسيد في الأيام القادمة.

مستواه جلب أندية جديدة وبورتو متخوف

لم يمر المستوى الذي يقدمه براهيمي في الدوري ورابطة أبطال أوروبا مرور الكرام على الأندية التي ترتقب اللاعب منذ مدة وتريد الاستثمار في وضعيته سريعا، كما أن الإعلام الرياضي العالمي ينقل لإدارة بورتو يوميا أسماء أندية جديدة تريد التعاقد معه خلال الشتاء القادم، وهي تعد بتقديم راتب سنوي كبير قد يصل إلى ضعف ما يتقاضه حاليا وخاصة الأندية الإنجليزية، التي تملك الأموال اللازمة لخطف ابن الجزائر وهو ما زاد الضغط على الإدارة وحفزت وكلاء أعمال اللاعب على التشبث بمطالبهم المالية.

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