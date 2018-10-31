دي ماريا يجدد تعاقده مع سان جيرمان :

أعلن نادي باريس سان جيرمان، تجديد عقد نجمه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لمدة عامين إضافيين ليستمر داخل صفوف الفريق الفرنسي حتى نهاية جوان من عام 2021.

وخاض دي ماريا 150 مباراة مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 57 هدفا، بالإضافة لصناعة 58 لزملائه، وكان موسم 2016/2015 من أفضل مواسم النجم الأرجنتيني عندما أنهى الموسم كأفضل صانع أهداف في الدوري الفرنسي بصناعة 18 هدفا، وتواجده في تشكيل الموسم للمسابقة.

واقتنص دي ماريا 10 ألقاب مع سان جيرمان بواقع الدوري الفرنسي مرتين، كأس فرنسا 3 مرات، كأس الرابطة الفرنسية 3 مرات بالإضافة إلى لقبين من كأس السوبر.

وقال دي ماريا: “أنا سعيد جدا بتمديد عقدي مع سان جيرمان، أحببت السنوات التي قضيتها في باريس، لدي كل ما أحتاجه للعب الكرة بأفضل طريقة”.

تابع: “أشعر كل يوم بالشرف والحماس لكوني جزءًا من هذا المشروع الطموح، والفريد في أوروبا”.

ومن جانبه، قال ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان: “أشعر بالارتياح لرؤية دي ماريا يمدد عقده معنا، هو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حاليا”.

وأضاف: “يبعث دي ماريا رسالة قوية، يؤكد فيها الطموح الكبير الذي يشاركه مع زملائه”.

جدير بالذكر أن دي ماريا انتقل إلى سان جيرمان صيف عام 2015 من مانشستر يونايتد.