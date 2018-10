روني: لم أذهب لأمريكا من أجل الراحة :

WASHINGTON, DC - JULY 14: Wayne Rooney #9 of D.C. United reacts in the second half against the Vancouver Whitecaps during his MLS debut at Audi Field on July 14, 2018 in Washington, DC. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)

LinkedIn اعترف النجم الإنجليزي واين روني، مهاجم دي سي يونايتد، بأنه تفاجأ بمستوى لاعبي الدوري الأمريكي، لدى وصوله لتمثيل فريقه الجديد.

ونجح روني في قيادة دي سي يونايتد إلى التصفيات النهائية، بعدما كان فريقه يعاني قبل انتقاله إلى أمريكا، من صفوف إيفرتون.

وقال روني في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “كنت أعلم أن الدوري الأمريكي يعتمد على القوة البدنية قبل المجيء إلى هنا”.

وأضاف: “أعتقد أن إمكانيات الفرق في الدوري، والقدرات الفردية للاعبين، أعلى بكثير مما كنت أعتقد عندما أتيت لأول مرة”.

وتابع: “الأسابيع المقبلة ستشهد إثارة وتنافسية أكبر عندما تبدأ مباريات التصفيات النهائية”.

وواصل: “أنا أستمتع حقا وأعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد. يقدم كرة قدم رائعة، لذلك نأمل أن يستمر ذلك”.

وأوضح قائد مانشستر يونايتد السابق أنه “وعلى عكس ما يتوقع البعض فالأمر مختلف، وليس كما ظن الناس أني سأذهب إلى أمريكا للراحة”.

وأردف “هناك ضغط في كل مباراة، وأنا أستمتع بهذه الضغوط، والمساعدة في التأهل للتصفيات النهائية، ونأمل أن نحقق المزيد من النجاح في الأسبوعين المقبلين”.

وعن مميزات اللعب في أمريكا، قال: “أعيش حياة هادئة قليلا. من السهل الحصول على قهوة. أعيش مثل الأشخاص العاديين، وهذا أمر مريح لي ولعائلتي”.

وقال “إذا أردت أن أذهب لأتسوف أو الخروج، أفضل فعل ذلك بكل هدوء”.

واستطرد: “إذا حدث ذلك في إنجلترا سيكون صعبا بعض الشيء. الكثير هنا لا يعرفونني، أو يحترمون خصوصيتي وهذا بالطبع فارق كبير”.

وأوضح “الكرة هنا ليست اللعبة الأشهر. لديهم رياضات أخرى مثل كرة السلة، وكرة القدم الأمريكية التي يتابعها الجميع هنا”.

وأضاف: “الخروج مع عائلتي وحصولك على بعض المساحة الشخصية للمتعة، أمر مختلف بعض الشيء عما أنا معتاد عليه. لكني أؤكد أنني لم أكن أعاني في إنجلترا، لكن كرة القدم هي الأهم هناك (في إنجلترا)”.

