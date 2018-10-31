ريفالدو يرى أن سولاري غير قادر على قيادة ريال مدريد حالياً :

يرى الأسطورة البرازيلية ريفالدو نجم برشلونة الإسباني السابق أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني المؤقت لـريال مدريد غير قادر على تحمل مسؤلية قيادة الميرينغي بشكل دائم في الوقت الحالي.

وقال صاحب الـ46 عاماً:”سيبقى (سولاري) لمباراة أو مباراتين ثم سيتوصل ريال مدريد لإتفاق مع مدرب جديد.”

وأضاف ريفالدو قائلاً:”الآن سولاري خيار جيد لأنه يعرف النادي واللاعبين، لكنني لا أعتقد أنه سيبقى لفترة طويلة لأنه ليس جاهزاً بعد.”

واستطرد مؤكداً أنه لا يتمنى أن يحقق سولاري نجاح مماثل لما حققه الفرنسي زين الدين زيدان حين بدأ قيادته للملكي كمدرب مؤقت قائلاً:”أتمنى ألا يكرر النجاح الذي حققه زيدان.”



وتابع الدولي البرازيلي السابق حديثه قائلاً:”مع كل الاحترام الواجب لسولاري، لا يبدو أن لديه المتطلبات في الوقت الحالي ليصبح المدرب الدائم لريال مدريد.”

وأنهى حديثه مؤكداً أن كونتي اختيار جيد لأصحاب ملعب “سانتياغو برنابيو” قائلاً:”إنه مدرب ذو خبرة وخيار جيد لمدريد، قد يكون من المفيد الاستعانة بمدرب منضبط، لأن اللاعبين ربما كانوا مرتاحين قليلاً بعد النجاح في السنوات الأخيرة.”

وينتظر أن يقود سولاري تدريب ريال مدريد لمدة 14 يوما فقط حيث لا ينوي فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض الإسباني توقيع عقد مع المدرب الأرجنتيني، ويتوقع تعاقد ريال مدريد مع مدرب كبير في الأيام القليلة المقبلة عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وبالنظر الى صعوبة التعاقد مع كونتي عقب تعثر المفاوضات فإن سانتياغو سولاري لن يكون مسؤولاً مؤقتاً دائم حيث سيقود الفريق في أربع مباريات فقط أولها مواجهة فريق مليلية ببطولة كأس ملك إسبانيا ثم بلد الويلد بالليغا ثم فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا وسيلتافيغو بالليغا فقط.

وفي حالة انتهاء هذه المباريات تحت قيادة سولاري دون التعاقد مع مدرب جديد سيكون ريال مدريد على موعدٍ مع العقوبات من قبل الاتحاد الإسباني حيث سيكون مجبراً على توقيع عقد مع المدرب الأرجنتيني المؤقت كمدرب للفريق الأول حيث لا يمكن استمراره وقتها بصورة مؤقتة وإلا ستكون العقوبات مصير النادي الملكي.

وأكدت التقارير الصحفية أن هناك أسماءً عديدة على طاولة ريال مدريد وأولها كان كونتي فيما تم طرح اسم الثنائي سولاري وغوتي مدربي فريق الشباب للنادي لإحياء تجربة زين الدين زيدان الناجحة فيما هناك مطالبات بالتعاقد مع روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي لكي يخلف لوبيتيغي في مهمته.

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