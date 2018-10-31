سر هجوم بيريز على لوبيتيغي في بيان الإقالة :

حمل البيان الصارم الذي أعلن فيه ريال مدريد الإسباني، الإثنين الماضي، إقالة المدرب جولين لوبيتيغي من تدريب الفريق، وتعيين سانتياغو سولاري بشكل مؤقت بدلًا منه، الكثير من الاتهامات.

وقال النادي الملكي في بيانه، إن “هناك تناقض كبير بين جودة لاعبي الفريق الذي تم ترشيح 8 من نجومه للكرة الذهبية وهو شيء غير مسبوق في النادي، والنتائج التي تم تحقيقها مع لوبيتيغي”.

واعتبرت وسائل الإعلام الإسبانية أن “البيان بمثابة هجوم علني من النادي تجاه المدرب الإسباني الذي أقاله”.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى عدم ارتياح ريال مدريد، لإصرار المدرب المقال، على الحصول على قيمة عقده كاملة والتي تبلغ 18 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفريق الملكي رأت أن لوبيتيغي “لم يكن في وضع يسمح له بطلب مستحقاته كاملة، وذلك بسبب النتائج الهزيلة التي حققها الفريق هذا الموسم، والأداء السيء الذي ظهر به”.

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