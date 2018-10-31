شحاتة: “ما قاله سعدان غير مقبول ويضر العلاقة بين البلدين”

قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه فوجئ بتصريحات المدرب الأسبق لمنتخب الجزائر رابح سعدان، عن حدوث تلاعب بنتيجة مباراة الفراعنة والخضر، لحساب نصف نهائي بطولة إفريقيا 2010. وكان سعدان قد زعم مؤخرًا، أن هزيمة الجزائر (4-0) أمام مصر، جاءت بالاتفاق مع الفراعنة، تقديرًا لغضب الشعب المصري، بعد ضياع التأهل لمونديال 2010، على يد محاربي الصحراء. وعن ذلك، قال شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: “هذه الاتهامات غير واقعية بالمرة، بدليل أن المنتخب المصري لو فاز بالتفويت، فكان يكفيه هدفا واحدا، كي لا يتسبب في ضرر للجزائر”.

” لماذا هذا الاتهام بعد 8 سنوات”

أضاف حسن شحاتة: “أنا مندهش لماذا يخرج سعدان بعد 8 سنوات، للحديث عن مباراة الجميع شاهدها، ولاحظ تفوقنا خلالها؟ أنا أحترم سعدان، الذي حضر تكريمي في الجزائر، وأعتز به، لكن ليس مقبولا أن يقول هذا الكلام”. وتابع: “هذه التصريحات تقلل من سمعة الكرة المصرية والجزائرية.. ولا أريد فتح ملف التأهل لكأس العالم 2010، لأن منتخب مصر كان قد تأهل بالفعل، وفقا للائحة، بعد الفوز في مباراة الجولة السادسة على الجزائر، بهدفين دون رد، وتم إلغاء بند احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وهو ما جعل مصر تلعب مباراة فاصلة”. لكن شحاتة، الفائز مع الفراعنة بـ3 ألقاب إفريقية متتالية، أكد أن تصريحات سعدان لن تضر بالعلاقات الكروية، بين مصر والجزائر، بدليل الاستقبال الحافل للأهلي المصري في الجزائر، ووفاق سطيفواتحاد العاصمة في مصر، بالبطولات الإفريقية للأندية.

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