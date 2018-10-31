غوارديولا: “رياض يقدم مستوى عاليا، يسجل الأهداف ويمنح زملاءه تمريرات حاسمة”

من جانبه أكد مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا انه جد سعيد لما يقدمه رياض محرز خلال المباريات الثلاث الأخيرة للنادي، حيث لم يخف التقني الإسباني سعادته بانتفاضة محرز الذي كان غوارديولا قد راهن عليه كثيرا بل وأصر على جلبه لتدعيم صفوف “السيتيزنس” حيث صرح عقب نهاية المباراة يقول: “رياض محرز بات يقدم مستوى خياليا وكبيرا، أنا جد سعيد لما يمنحه اللاعب من إضافة لزملائه فوق أرضية الملعب، فقد بات يسجل الأهداف ويمنح تمريرات مدققة وحاسمة لزملائه”.

“ضد شختار في دوري الأبطال كان يمكنه تسجيل الهاتريك لولا تألق الحارس الخصم”

عاد مدرب السيتي غوارديولا خلال تصريحاته عقب نهاية مباراة توتنهام الأخيرة، أين تحدث عن مباراة رابطة أبطال أوروبا والوجه الجيد الذي ظهر به النجم الجزائري في مواجهة نادي شاختار حين قال: “في لقاء شختار في دوري أبطال أوروبا كان بإمكان رياض محرز أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف كاملة، لكن تألق حارس المنافس هو الذي حرمه من تحقيق هاتريك في تلك المباراة”.

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