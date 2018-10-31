فيغولي يعود للتدريبات ويريح بلماضي:

كشف الموقع الرسمي لنادي غلطة سراي التركي عودة مهاجمه الجزائري سفيان فيغولي إلى أجواء التدريبات الجماعية وشارك بصفة عادية في الحصة التدريبية التي جرت صباح أمس الثلاثاء تحضيرا للقاء الجولة القادمة والذي سيكون داربيا قويا أمام فينرباتشي، وجاءت عودة فيغولي لتريح الطاقم الفني للنادي التركي بقيادة فاتيح تيريم الذي يراهن كثيرا على خبرة اللاعب في مثل هذه المواعيد الكبيرة، واستعادته لمستواه في الجولات الأخيرة من الدوري التركي وحتى مع المنتخب الوطني.

عاد بعد 11 يوما من الغياب

جاءت عودة لاعب الخضر بحسب تقارير أطباء النادي الذين أكدوا أنه سيغيب لفترة قد تصل إلى أسبوعين عن الميادين لمعاناته من إصابة في الفخذ تعرض لها في لقاء بورصا سبور لحساب الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز يوم 19 أكتوبر، حيث لم يقدر فيغولي على إكمال اللقاء وغادر في النصف ساعة الأولى من عمر المواجهة.

بلماضي كان يتابع ملفه بقلق نظرا لقيمته في المجموعة

كان الناخب الوطني جمال بلماضي أكبر المتابعين لحالة اللاعب ودخل في اتصال مباشر معه للوقوف على طبيعة الإصابة، كما أنه كان يتابع علاجه عن قرب بالنظر إلى حاجته الكبيرة لخدمات فيغولي في المنتخب المقبل على لعب لقاء قوي جدا يوم 18 نوفمبر القادم، خاصة بعد المستوى الكبير الذي قدمه في اللقاء الماضي أمام البينين، حيث كان الأحسن على الإطلاق في اللقاء ومنح العديد من الحلول لبلماضي الذي سيراهن عليه دون شك في التشكيلة الأساسية التي ستدخل لقاء الطوغو.

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