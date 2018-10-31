فينغر يغلق باب البريميرليغ :

كشف الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال، اليوم الأربعاء، موقفه من العودة للتدريب في إنجلترا.

وقال فينغر، خلال تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “في اللحظة الحالية أحصل على راحة ممتازة، وأشاهد العديد من مباريات كرة القدم”.

وعن احتمال العودة للبريميرليغ، أجاب: “لقد قلت إن أفضل طريقة للعودة، لن تمر بإنجلترا، لأني قضيت وقتًا طويلًا فيها، وسيكون من الأفضل البداية في مكان آخر”.

وأضاف: “لكن في اللحظة الحالية، لا أستطيع إخباركم عن مستقبلي، لأني لا أعرف أين سأكون.. بالتأكيد سأكون في مكان ما، لكني لا أعلم ما هو”.

وكان فينغر صرح مؤخرًا، بأنه سيعود لمهنة التدريب، مطلع العام المقبل.

وحول خطوته المقبلة، وهل ستكون في نادٍ أم منتخب، قال: “لا أعرف، فأنا لم أقرر بعد”.

وعن فريقه السابق، قال “أكون سعيدا عندما يفوز آرسنال، أشعر أنني عملت بكل جد، وأني تركت الفريق في حالة جيدة، وبعيدا عن هذا فأنا مشجع له مثل أي شخص آخر، أريد أن ينتصروا”.

يذكر أن بعض التقارير، ربطت اسم فينغر بريال مدريد، بعد إقالة المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي.