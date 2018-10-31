لوران بلان يقترب من تدريب سليماني وبن زية:

كشفت العديد من التقارير الإعلامية التركية أمس أن إدارة نادي فينارباتشي التركي قررت الدخول في اتصالات رسمية مع المدرب الفرنسي لوران بلان المتواجد في حالة بطالة، بعد فسخ عقده من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أمل أن تتمكن من إقناعه من تدريب الفريق خلفا للهولندي فيليب كوكو، الذي أقيل مباشرة عقب الخسارة الثقيلة للنادي في الدوري أمام أنقرة غوجو، فالأتراك يأملون أن يتمكنوا من إقناع الدولي الفرنسي السابق براتب محترم للإشراف على العارضة الفنية للفريق ورؤوا فيه المدرب الأنسب لإخراج فينرباتشي من دوامة النتائج السلبية التي جعلته يقبع في مؤخرة الترتيب في بداية موسم كارثية.

سليماني قد يجد نفسه خارج التشكيلة وحتى خارج الفريق

في حال تمكن فينرباتشي من التعاقد مع لوران بلان فسيكون ذلك بمثابة تحد جديد للدوليين الجزائريين بن زية وسليماني، فإن كان الأول باستطاعته الحفاظ على مكانته الأساسية بالنظر إلى مستواه في اللقاءات التي لعبها ويحظى برضا الأنصار، سيكون من الصعب على مواطنه سليماني البقاء في التشكيلة بالنظر إلى مستواه الأكثر من مخيب وعجزه عن تسجيل الأهداف، التي استقدم من أجلها، كما أنه في حال تعرض لعقوبة كبيرة بعد طرده الأخير سيكون من الصعب عليه العودة، خاصة وأن أصوات تعالت بطرده نهائيا في الميركاتو الشتوي.

رئيس الفريق هدد بإبعاد عدة لاعبين

كشف رئيس نادي فينرباتشي عقب إقالة المدرب فيليب كوكو أن اللاعبين مطالبين بالاستفاقة لإعادة النادي إلى السكة الصحيحة والابتعاد سريعا عن منطقة المؤخرة، التي وجد النادي العريق نفسه متواجدا فيها وهو الذي استهدف في بداية الموسم اللعب على اللقب، كما هدد الرئيس بطرد عدة لاعبين والذين قال إنهم خيبوا الآمال التي علقت عليهم عند استقدامهم والأكيد أن اسما جزائريا سيكون معنيا بالإبعاد، إن واصل بهذا المستوى حتى الميركاتو الشتوي القادم ونعني به سليماني الذي يبقى مطالبا بالاستفاقة سريعا.

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