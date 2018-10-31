مانشستر يونايتد لا يستبعد رحيل نجمه إلى باريس :

لم يستبعد مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل نجمه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن باريس سان جيرمان يسعى للانقضاض على اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم سانشيز لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومنذ ذلك الحين لم يصل إلى المستوى المعهود منه عندما كان لاعبًا في آرسنال.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يخسر باريس سان جيرمان أحد نجميه كيليان مبابي أو نيمار، الصيف المقبل، وبالتالي فهو يريد البديل المثالي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل مانشستر يونايتد قوله: “كانت هناك بعض الهمسات أن باريس سان جيرمان يريد أن يحصل على أليكسيس سانشيز الصيف المقبل”.

وأضاف: “ليس سرًا أنه عانى (سانشيز) ولم يرتق إلى مستوى التوقعات. كان هناك اهتماما سابقا به من قبل باريس، ولكنه فضل الانضمام لمانشستر، ولكن ربما تغير كل شيء الآن”.

واختتم: “من الممكن أن يرحل أحد نجومهم الكبار، وإمكانية التوصل لصفقة بين الناديين ليست بعيدة”.

مرتبط