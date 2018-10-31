مبولحي مصاب ومشاركته أمام الطوغو غير مؤكدة :

يبدو أن لعنة الإصابات ستكون العدو الجديد للناخب الوطني جمال بلماضي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون 2019 عندما يواجه منتخب الطوغو على أرضية ميدانه وأمام جماهيره، ففي الوقت الذي لم يتأكد بعد من شفاء المدافع يوسف عطال، حملت التقارير الإعلامية القادمة من السعودية أخبارا غير سارة للطاقم الفني الحالي، وهي التي أكدت أن الحارس الأول للخضر وحارس الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي يعاني من إصابة حرمته من التدرب مع المجموعة أول أمس وهو ما يجعل من مشاركته في لقاء الطوغو يوم 18 نوفمبر غير مؤكدة على الإطلاق.

غاب عن التدريبات يوم الاثنين

بحسب الإعلام السعودي فإن الدولي الجزائري غاب عن تدريبات الاتفاق في الحصة التي جرت يوم الاثنين وهي الحصة التي جاءت بعد فترة راحة قصيرة، عقب الفوز الكبير المحقق في الجولة الماضية، إلا أن الرايس كان غائبا عنها وهو الغياب الذي طرح العديد من الأسئلة بالرغم من أن مبولحي معروف عنه انضباطه الكبير في العمل وغيابه إن حدث فهو مبرر، قبل أن يتضح يوم أمس أن مبولحي يعاني من إصابة منعته من الحضور إلى التدريبات.

يعاني في الركبة ونتيجة الفحوصات لم تتضح بعد

قام الجهاز الطبي لنادي الاتفاق السعودي بإخضاع حارسه الجزائري لفحوصات معمقة أمس، بإحدى العيادات الخاصة بالسعودية على مستوى الركبة التي يعاني منها بعد إصابة تعرض لها في لقاء الحزم الأخير، غير أن الإعلام المحلي لم يكشف لحد الآن عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الرايس والمدة التي قد يبتعد فيها عن الميادين والتي يأمل الطاقم الفني للخضر معه الجماهير الجزائرية أن تكون قصيرة.

بوراس في تواصل معه وغيابه ضربة موجعة

رغم أنه لا تأكيدات عن غياب مبولحي عن مواجهة الطوغو، إلا أن مدرب حراس الخضر عزيز بوراس ومعه الناخب الوطني جمال بلماضي، يتواجدان في اتصالات معه لمعرفة جديده وهل بامكانه اللعب أم لا، فغياب الرايس سيكون بمثابة ضربة موجعة للمنتخب الذي يعاني أصلا خارج الجزائري والخضر في حاجة ماسة لخبرته في هذا اللقاء الذي يحمل أهمية كبيرة جدا.

أوكيدجا قد يعود من جديد

قد يصب غياب مبولحي في فائدة الحارس مهدي أوكيدجا، الذي لم يكن معنيا بالتربص الأخير الذي سبق لقاء البنين بعد أن كان حاضرا في لقاء غامبيا لأول مرة، فمدرب حراس المنتخب قد يوجه الدعوة لأوكيدجا ليكون إلى جانب كل من دوخة وزغبة ولو أن المكان الأساسي في حال غياب مبولحي سيكون لحارس الحراش الأسبق دوخة، الذي يبقى الأكثر خبرة مع المنتخب مقارنة ببقية الحراس الذين يمكن الاعتماد عليهم.

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